Apple'dan yeni hamle: Uygun fiyatlı Vision Pro geliyor

Apple, geçtiğimiz yıl düzenlenen WWDC geliştiriciler konferansında karma gerçeklik başlığı Apple Vision Pro'yu resmen tanıttı.Çevreyle etkileşim konusunda bugüne kadar piyasaya sürülen en gelişmiş gözlüklerden birisi olan Apple Vision Pro, 3 bin 500 dolara ABD'de satışa sunuldu.Öte yandan Apple, Vision Pro'nun satışlarından hiç memnun değil. Şirket, düşük talep nedeniyle cihazın ikinci versiyonunu geliştirme planlarını iptal etmişti.Şirket, ikinci sürüm yerine daha uygun fiyatlı bir Vision Pro modeli piyasaya sürmek için çalışıyor.İddiaya göre Apple'ın hedefi en erken önümüzdeki yıl uygun fiyatlı Vision Pro cihazını kullanıcılarla buluşturmak.Ucuz Vision Pro hakkında şimdiye kadar gelen bilgilerde cihazın kendi kendine çalışmayacağı, bunun yerine bir iPhone veya Mac bağlantısı gerekebileceği söylenmişti.Yeni uygun fiyatlı Vision Pro'nun fiyatının ise yaklaşık 1600 dolar olması bekleniyor.Analistlere göre, Vision Pro'nun daha fazla kişiye ulaşabilmesi için 3500 dolarlık fiyatın 1500 dolar seviyelerine kadar inmesi gerekiyor.Öte yandan, şirketin fiyatları düşürmek için çalıştığı, ancak istediği verimliliğe henüz ulaşamadığı yönünde haberler de var.Son olarak, Apple'ın 'Meta Ray Ban' gözlüklerine benzer günlük kullanıma uygun akıllı gözlük geliştirdiği de söyleniyor.