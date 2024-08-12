AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt: Gerçeği yansıtmıyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) sonrası açıklamalarda bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan'dan görüşme talebi geldi" iddialarına yanıt veren Ömer Çelik, Başkan Erdoğan'ın eski CHP liderine mesaj göndermediğini ifade etti.Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar:"Hepimizin gündemi Gazze'deki acı tablo. Giderek bu tablo daha da yoğunlaşıyor. İnsanlar büyük göç dalgası içinde ölümden kaçmak için hareket etmesi nasıl yoksulluk ve yoksunluk içinde yaşadığını gösteriyor. İnsanlık tarihinin en soykırımcı hükümeti olarak Netanyahu hükümeti yargılanmalı.Cinayet şebekesidir. Bugün Fransa Almanya İngiltere Gazze'ye yardımın açılması için çağrı yaptılar. İsrail bu çağrıların hiçbirine uymuyor. Daha çok insan öldüren İsrail'e karşı yaptırım ne olacak?14 Ağustos'ta AK Parti kuruluş dönümünde Cumhurbaşkanımızın konuşmasını dinlemeye davet ediyoruz halkımızı. AK Parti büyük bir siyasi yürüyüşün adıdır. Bütün illerde vekillerimiz kutlamalara katılacak. Yeni binamızda bu tören gerçekleşecek.Geçtiğimiz günlerde sembolik açıdan hepimizi sevindiren Hakkari Cilo festivali gerçekleşti. Terörle anılan bölge festivalle anılıyor. Halaylarla türkülerle kutlandı.Kurultaylar düzenleyip vatandaşlarımızı dinleyeceğiz. Cumhurbaşkanımız teşkilatlara seferberlik talimatı vermiştir. AK Parti her zaman 18 yaşında olmaya devam edecek.Cumhurbaşkanımızdan Kılıçdaroğlu'na mesaj gönderilmedi. Söz konusu iddialar gerçek dışı. Bu beyan doğru değil.Başından beri Irak'ta kimsenin dışlanmadığı politikadan yanayız. Türkmenlerin Arapların dışlanmasının doğru olmadığını değerlendiriyoruz. Bu Irak için iyi değil Kerkük için de yanlış yaklaşımdır. Diğer Arap guruplarını dışlayan yaklaşım da yanlıştır. Bu seçim bu çerçeveye aykırı seçimdir.