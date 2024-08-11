İsrailli şarkıcı Ofer Levi’den katil Başbakan Netanyahu’ya alçak çağrı: Türkiye’ye atom bombası at!

Siyonist İsrail, 7 Ekim’den bu yana Gazze’de yaptığı katliamlarda, binlerce masum sivili hayattan kopardı. Dünyanın sessiz kaldığı bu zulme, Türkiye karşı çıktı. Bunu hazmedemeyen Siyonistler ise uluslararası her kuruluşta Filistin halkının haklı davasını dile getiren Türkiye’yi hedef aldı. İsrail'in Dışişleri Bakanı Israel Katz’ın ardından bu kez İsrailli sanatçı Ofer Levi sahneye çıktı. Yayınladığı videoda katil Başbakan Netanyahu’ya övgüler yağdırdı. “Türkiye’ye atom bombası at” sözlerine ise tepki yağdı!

Dünya, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde yaşanan insanlık zulmüne tanıklık etti. Doğudan batıya onlarca ülkenin vatandaşları, İsrail'in Filistin halkına yaptığı soykırıma sesini yükseltirken liderler Netanyahu'ya destek verdi.Türkiye'nin ise Filistin davasını sahiplendi, Gazze'den yükselen feryada kulak verdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası her platformda Filistin davasına verdiği destek Siyonist İsrail'i rahatsız etti.İsrail'in Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın küstah açıklamalarının ardından bu kez İsrailli sanatçı Ofer Levi sosyal medyadan yayınladığı video ile tepkileri üzerine çekti. Levi, videosunda eli kanlı katil Başbakan Netanyahu'ya övgüler dizdi.Filistin halkına destek veren Türkiye'yi ise hedef gösterdi. Levi, 'Netanyahu'ya sesleniyorum. Arkandayız. Kutsal kitabımız (Tevrat) düşmanlarımızı yok etmemizi emrediyor. İran'a, Yemen'e, Türkiye'ye atom bombası at' dedi. Levi'nin bu sözleri sosyal medyada kullanıcılardan büyük tepki çekti.