Son dakika: MSB 'Bölgede risk artıyor' diyerek uyardı... Gazze için 'derhal ve koşulsuz ateşkes' çağrısı

Milli Savunma Bakanlığı haftalık 'Z' raporunu açıkladı. İsrail'in saldırılarını Yemen’e ve Lübnan’a yöneltmesinin bölgedeki istikrarsızlık riskini daha da artırdığını belirten MSB, Gazze için 'derhal ve koşulsuz ateşkes' çağrısı yaptı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 40 bine yaklaşmıştır. Gazze'de hayatta kalabilenler ise yerlerinden edilmiş ve temel insani ihtiyaçlarından yoksun hâlde yaşamak zorunda bırakılmıştır. Okullar, hastaneler ve diğer sivil hedefler İsrail bombalarının hedefi olmaya devam etmektedir.Öte yandan, İsrail'in saldırılarını Yemen'e ve Lübnan'a yöneltmesi bölgemizde çatışmaların yayılması ve istikrarsızlık riskini artırmaktadır.İsrail'in uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etmesini, uluslararası toplumun çağrısı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı çerçevesinde derhâl ve koşulsuz ateşkesi kabul etmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz.