SON DAKİKA! Ankara'da ABD ve Rusya arasında esir takası

Son dakika haberine göre; Ankara bugün, önemli bir gelişmeye daha ev sahipliği yapacak...Rusya ile ABD arasında geniş kapsamlı esir takası konusunda yapılan görüşmeler sona erdi ve iki taraf anlaşmaya vardı.Almanya, Slovenya, Belarus'u da içeren anlaşma kapsamında da; Rusya'da hapiste tutulan Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich'in de aralarında bulunduğu 3 ABD vatandaşı ve Rus esirler, bugün serbest bırakacak.Esirler, Ankara'da takas edilecek.Üst düzey ABD'li bir yetkili, Gershkovich'in yanı sıra ABD'li deniz piyadesi Paul Whelan ve Rus-Amerikan radyo gazetecisi Alsu Kurmasheva'nın da Biden yönetimi tarafından kabul edilen anlaşma kapsamında serbest bırakılacağını doğruladı. Esir takasının henüz gerçekleşmediği de bildirildi.Anlaşma çerçevesinde 8'i Rus 24 kişinin serbest bırakılacağı kaydedilirken, aralarında Kremlin muhalifi İngiltere ve Rusya çifte vatandaşı Vladimir Kara-Murza, Rus muhalif Ilya Yashin ve insan hakları savunucusu Oleg Orlov'un da bulunduğu öğrenildi.Esir takasının yerel saatle 19.00'da Ankara'da MİT koordinasyonunda gerçekleşeceği bildirildi. Uçaklar Ankara'ya hareket etti.