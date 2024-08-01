Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) olarak yapılan değerlendirmelere göre yurdun kuzey kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.EDİRNE °C, 36°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 31°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 33°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ °C, 32°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey kesimleri ile kıyılarda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.DENİZLİ °C, 38°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 36°CAz bulutlu ve açıkMANİSA °C, 38°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 36°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 38°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 37°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 35°CAz bulutlu ve açıkISPARTA °C, 34°CAz bulutlu ve açıkParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 31°CParçalı ve az bulutluÇANKIRI °C, 32°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 31°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 31°CParçalı ve az bulutluParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Sinop çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 29°CParçalı yer yer çok bulutluDÜZCE °C, 32°CParçalı yer yer çok bulutluSİNOP °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 28°CParçalı yer yer çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 32°CParçalı bulutluARTVİN °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatleride Kars ve Ardahan çevrelerin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 27°CParçalı ve çok bulutluKARS °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 35°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 29°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 40°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 38°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 39°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 40°CAz bulutlu ve açık