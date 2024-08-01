Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, paylaştığı süs köpeğiyle fotoğrafını kaldırdı

Uzun yıllar boyunca birçok can kaybına neden olan sokak köpekleri, Türkiye'nin gündeminden çıkacak...TBMM'de kabul edilen yeni düzenleme kapsamında köpekler, sokaklardan toplanarak barınaklara yerleştirilecek.Söz konusu Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'uyla birlikte, toplanan köpekler kısırlaştırılıp rehabilite edilecek.Rehabilite olan hayvanlar sahiplendirilirken tedaviye cevap vermeyenler ise uyutulacak.Sokakları güvenli hale getirecek bu yeni düzenlemeye CHP belediyeleri karşı çıkıyor.Düzenlemeyi uygulamayacaklarını açıklayan belediyeler, hayvanseverlerin düzenlediği gösterilere destek veriyor.Bu kapsamda İzmir'deki 2 kişinin hayatını kaybettiği elektrik kaçağı faciasında gülerek verdiği röportajla gündeme gelen Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu da yeni düzenlemeye muhalefet eden başkanlardan biri.Saldırgan köpeklerin sokaklardan toplatılmasını öngören düzenlemeyi eleştiren Mutlu, kucağına küçücük bir süs köpeği alarak poz vermiş ve bu paylaşımı tepkilere neden olmuştu.Mutlu, söz konusu paylaşımını sosyal medya hesabından kaldırdı.Mutlu, İzmir'deki elektrik kaçağı skandalında da tepkilerin odağı olmuştu.İzmir'de 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay, elekrik kaçağı nedeniyle sokak ortasında can vermişti.Mutlu'nun, konu hakkında basına açıklama yaparken gülümsemesi büyük tepkiye neden olmuştu.