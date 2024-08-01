Heniyye'den sonra Hamas'ın başına geçmesi beklenen isimler

Dünya, İsrail'in hain suikastini konuşuyor.Gazze'de ateşkes için müzakere süreci yürüten Hamas lideri İsmail Heniyye'nin İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere gittiği Tahran'da hava saldırısıyla öldürülmesi gündemde.İran'ın misafirini koruyamadığı ihmal, İsrail'in müzakere sürecindeki bir siyasiyi öldürmesi ve Orta Doğu'da savaşın büyüyeceği beklentileri arasında, Hamas'ın siyasi liderliğine Heniyye'den sonra kimin geçeceği de konuşulanlar arasında.Bu kapsamda 3 isim öne çıkıyor.Bunlardan ilki Hamas'ın Gazze'deki lideri olan Yahya Sinvar.Ancak Sinvar'ın Gazze dışına İsrail'e hedef olmadan çıkması oldukça zor bir ihtimal olarak görülüyor.Bir diğer isim ise Hamas'a daha önce de liderlik etmiş olan Halid Meşal.Üçüncü isim ise İsrail hapishanelerindeki Filistinli mahkumlardan sorumlu isim Zahir Cebarin...Bu kapsamda uluslararası ajanslarda Meşal'in adı öne çıkıyor...Reuters haber ajansına konuşan Hamas kaynakları, Meşal'in siyasi büro başkanlığı görevine seçilmesinin beklendiğini söyledi.61 yaşındaki Yahya Sinvar, yaygın olarak Ebu İbrahim adıyla biliyor.Sinvar, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus Mülteci Kampı'nda doğdu.Anne ve babası Aşkelonluydu ancak Filistinlilerin 'Nakba' (Felaket) olarak adlandırdığı olaydan sonra mülteci oldular.Filistinliler, İsrail'in 1948'de kuruluşunun ardından çıkan savaşta Filistin'de, atalarının topraklarında, kitlesel olarak yerlerinden edilmişti.Sinvar, Han Yunus Erkek Ortaokulu'nda eğitim gördü. Gazze İslam Üniversitesi'nden Arap dili alanında lisans derecesi ile mezun oldu.Sinvar İsrail'de ilk kez 1982'de, 19 yaşındayken 'İslami faaliyetler' nedeniyle gözaltına alındı.1985'te yine gözaltına alınan Sinvar o dönemde, Hamas'ın geçirdiği felç nedeniyle tekerlekli sandalyede yaşayan kurucusu Şeyh Ahmed Yasin'in güvenini kazandı.Sinvar İsrail'de ilk kez 1982'de, 19 yaşındayken 'İslami faaliyetler' nedeniyle gözaltına alındı.1985'te yine gözaltına alınan Sinvar o dönemde, Hamas'ın geçirdiği felç nedeniyle tekerlekli sandalyede yaşayan kurucusu Şeyh Ahmed Yasin'in güvenini kazandı.Sinvar, 2013 yılında Hamas'ın Gazze Şeridi'ndeki Siyasi Bürosu'na seçildi. Üyesi olduğu büronun 2017'de başına geçti.Meşal, hayatının büyük bölümünü Filistin toprakları dışında geçirdi.Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarındaki Silvad'da doğan Meşal, çocukken ailesiyle birlikte Körfez Arap ülkesi Kuveyt'e taşındı.15 yaşındayken Ortadoğu'nun en eski siyasi grubu Müslüman Kardeşler'e katıldı.İhvan, 1980'lerin sonunda İsrail işgaline karşı ilk Filistin ayaklanması sırasında Hamas'ın kurulmasında etkili olmuştu.Tekerlekli sandalyeye bağlı Hamas lideri Şeyh Ahmed Yasin'in Mart 2004'te bir hava saldırısında öldürüşmesinin ardından İsrail bir ay sonra halefi Abdülaziz El Rantissi'yi öldürdü ve bunun üzerine Meşal, Hamas'ın liderliğini üstlendi.Hamas'ı 2004 yılında Şam'da sürgündeyken yöneten Meşal, Ocak 2012'de Devlet Başkanı Esad'ın kendisine karşı ayaklanan Sünnilere yönelik sert baskıları nedeniyle Suriye'nin başkentini terk etti.Meşal, İsrail ile kalıcı barış anlaşmasını reddetse de 1990'lı ve 2000'li yıllarda İsrail'e intihar bombacıları gönderen Hamas'ın uzun vadeli bir ateşkes karşılığında Batı Şeria, Gazze Şeridi ve Doğu Kudüs'te bir Filistin devletini geçici bir çözüm olarak kabul edebileceğini söyledi.Suriye'den aniden ayrılması başlangıçta Hamas içindeki konumunu zayıflattı çünkü grup için hayatî önem taşıyan Şam ve Tahran ile bağları ona güç veriyordu. Bu bağların zarar görmesi ya da kopmasıyla birlikte Hamas'ın doğduğu yer olan Gazze'deki rakipleri otoritelerini tesis etmeye başladı.Meşal daha sonra, Gazze'deki Hamas liderliği ile arasında Filistin Yönetimi'nin başındaki Mahmud Abbas ile uzlaşmayı teşvik etme girişimleri nedeniyle çıkan gerilimler sonrası liderlikten ayrılmak istediğini açıkladı.2017'de yerine Gazze'deki yardımcısı Haniye, grubun yurtdışında da faaliyet gösteren siyasi ofisinin başına seçildi.