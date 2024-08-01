Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin cenaze törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katılacak

İran'ın başkenti Tahran'da İsrail'in suikastına kurban giden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin cenaze törenine Türkiye'den katılacak isim belli oldu. Edinilen bilgilere göre Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenecek cenaze törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katılacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için yarın Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenecek cenaze törenine katılacak.Edinilen bilgiye göre Yılmaz, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için yarın Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenecek cenaze törenine katılacak.