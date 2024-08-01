Google Haritalar'ın orman yangını takibi özelliği Türkiye'ye geldi

Google Haritalar, dünyanın en popüler navigasyon uygulamalarından biri olarak, sunduğu hizmetleri sürekli olarak genişletiyor.Son yıllarda artan orman yangınları sorunu göz önüne alan Google, uygulamaya orman yangını takibi özelliği eklemişti.Google Haritalar'ın orman yangını takibi özelliği Türkiye'deki kullanıcıların erişimine açıldı.Google tarafından yapılan duyuruya göre, Türkiye'deki kullanıcılar orman yangınlarının durumunu Google Haritalar'da takip edebilecek.Google bu özellik sayesinde yangına yakın bölgede oturan kullanıcıların yangından korunmasını amaçlıyor.Kullanıcılar, gerçek zamanlı veriler sayesinde yangının nerelere yayıldığını canlı olarak görebilecek.Yangının yaklaştığı bölgedeki kullanıcılara uygulamadan bildirim gönderilerek yangın tehlikesi hakkında uyarı yapılacak.Bu özellik, uydu görüntülerini, hava durumu verilerini ve yerel yetkililerden gelen bilgileri bir araya getirerek çalışıyor.Google'ın yapay zeka destekli orman yangını izleme modeli, Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin dört GOES uydusu tarafından sağlanan veriler ile birlikte birçok uydu görüntüsünü birleştiriyor.