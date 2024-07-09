Prof. Dr. Naci Görür Muğla depremi sonrası uyardı! 'Fay uzun süredir hareketli'

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre, saat 12.11'de merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 6,89 kilometre derinliğindeki deprem Muğla'nın yanı sıra İzmir ve Aydın'da hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.“FAY UZUN SÜREDİR HAREKETLİ”Bilim Akademisi üyesi, yer bilimci ve deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür meydana gelen depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Görür, “Marmaris-Orhaniye/Muğla'da 4,4 Mw deprem oldu. Deprem Marmaris ve Orhaniye'nin güneyindeki fay zonu içerisinde. Güney Ege Helen- Kıbrıs yayı ve Plini-Strabo transform fayı nedeniyle uzun süredir hareketli” ifadelerine yer verdi.