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Bitlis'te fuhuş operasyonu: 5 kişi gözaltına alındı

Sosyal medya yayınlarıyla ulaştıkları kişilerle anlaşıp fuhuş yaptıkları belirlenerek gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

Ekleme: 9.07.2024 - 12:30 Güncelleme: 9.07.2024 - 12:30 / Editör: Ozge Selin
Bitlis'te fuhuş operasyonu: 5 kişi gözaltına alındı
Bitlis'te fuhuş operasyonu düzenlendi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Tatvan ilçesinde, sosyal medyadan yaptıkları yayınlarla ulaştıkları ve bu kişilerle para karşılığı birlikte oldukları belirlenen 5 şüpheliye baskın yapıldı.

5 kişi gözaltına alındı

Operasyonda, çete lideri olduğu belirlenen yabancı uyruklu M.D. ve 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve üst aramalarında cep telefonları, ruhsatsız tabanca ile yüklü miktarda döviz ve altın ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.