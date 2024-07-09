Bitlis'te fuhuş operasyonu: 5 kişi gözaltına alındı

Bitlis'te fuhuş operasyonu düzenlendiİl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Tatvan ilçesinde, sosyal medyadan yaptıkları yayınlarla ulaştıkları ve bu kişilerle para karşılığı birlikte oldukları belirlenen 5 şüpheliye baskın yapıldı.Operasyonda, çete lideri olduğu belirlenen yabancı uyruklu M.D. ve 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve üst aramalarında cep telefonları, ruhsatsız tabanca ile yüklü miktarda döviz ve altın ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.