Şırnak’ta PKK/KCK ve FETÖ/PDY operasyonu: 5 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 1-7 Temmuz arasında Şırnak İl merkezi ve ilçelerinde FETÖ/PDY ve PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün Eylem ve Faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik düzenlenen operasyonlarda da 5 şüpheli, gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 2'sinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.