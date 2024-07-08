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Şırnak’ta PKK/KCK ve FETÖ/PDY operasyonu: 5 gözaltı

Şırnak'ta son 1 haftada terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Ekleme: 8.07.2024 - 14:21 Güncelleme: 8.07.2024 - 14:21 / Editör: Ozge Selin
Şırnak’ta PKK/KCK ve FETÖ/PDY operasyonu: 5 gözaltı
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 1-7 Temmuz arasında Şırnak İl merkezi ve ilçelerinde FETÖ/PDY ve PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün Eylem ve Faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik düzenlenen operasyonlarda da 5 şüpheli, gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 2'sinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.