Şırnak’ta PKK/KCK ve FETÖ/PDY operasyonu: 5 gözaltı
Şırnak'ta son 1 haftada terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 1-7 Temmuz arasında Şırnak İl merkezi ve ilçelerinde FETÖ/PDY ve PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün Eylem ve Faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik düzenlenen operasyonlarda da 5 şüpheli, gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 2'sinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.