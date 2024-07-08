Edirne'de 11 düzensiz göçmen yakalandı

Avrupa'ya göç etmek isteyen göçmenler, Edirne üzerinden Yunanistan'a geçmeye çalışıyor.Hal böyle olunca ekiplerin de kaçak göçle mücadelesi sürüyor. Son olarak Edirne Valiliği'nden, 11 düzensiz göçmenin yakalandığına dair bir duyuru yapıldı.Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köyü ile Lalapaşa ilçesine bağlı Demirköy'de yapılan denetimde Fas, Suriye ve Afganistan uyruklu 11 düzensiz göçmen yakalandı.Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.