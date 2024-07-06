Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den Merih Demiral'a destek

A Milli Futbol Takımımız, bugün EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final karşılaşmasında Hollanda ile karşı karşıya gelecek.Karşılaşma öncesi Azerbahcan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Milli Takımımıza destek mesajı yayınladı.İlham Aliyev mesajında, "Almanya'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda başarılı bir performans sergileyerek 1/4'lük aşamaya geçerek Avrupa'nın en güçlü 8 milli takımı arasında yer alan Türk milli takımını tebrik ediyorum.Özellikle 1/8 final etabında 2 gol atarak oyunun en iyi oyuncusu seçilen Merih Demiral'i tebrik ediyorum. Merih'e verilen ceza haksızdır ve şiddetle kınıyorum. Türk milli takımına Hollanda'ya karşı oynayacağı maçta galibiyet diliyorum Yaşasın Türk dünyası!" ifadelerini kullandı.