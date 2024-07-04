Osman Gökçek'ten CHP'li Başarır'a sert tepki! 'Sen ağa olsan köyü satarsın!'

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Meclis'te yaptığı konuşmasında CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a sert tepki gösterdi. Osman Gökçek, Başarır'a sorduğu sorularına yanıt alamadı.Osman Gökçek konuşmasında, 'Mezitli konusu ile Ali Mahir Başarır, bu aralar çok ilgileniyor. Kendi danışmanını, özel kalem olarak oraya gönderiyor. Oranın bütün rant işlerine baktığı için önce bu konulara cevap vermesi gerekiyor diye düşünüyorum. Gelelim ikinci bir konuya... Daha demin kalktınız konuştunuz. Sizin mali müşavirliğinği yaptığınız Sayın Özgür Karabat'ın, İBB'den 15 tane ihaleyi aynı firmanın aldığı konusuna da çıkın bir cevap verin. Suya bedava dediniz seçimlerde, suya zam yaptınız. Ulaşıma bedava dediniz, ulaşıma zam yaptınız. Öğrencilere, 'Bütün öğrenciler, merak etmeyin. Bütün öğrenciler bedava binecek otobüslere.' dediniz, ona da zam yaptınız. Üstüne kalktınız 180 milyar TL ile İBB'yi borçlandırdınız. Hiç bu konulardan bahsetmiyorsunuz. Şunu da söylemek istiyorum. Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı firma bu kadar ihale almasına rağmen, İBB'nin otobüsleri 158 bin 657 defa arızalandı. Bununla da alakalı bir cevap vermeniz lazım. Ali Mahir Bey, İBB bütçesi yüzde bin 122 arttı. Bu artışa rağmen 180 milyar TL borçlandırdınız.'ifadelerini kullandı.Sözlerini sürdüren Gökçek, 'Ali Mahir Başarır, sana ne zaman güzel güzel sorular sorsam, hep hakaret etme yöntemini tercih ediyorsun. Benim kanaatimce, sen ağa olsan köyü satarsın, ırgat olsan gölgede yatarsın, çoban olsan sürünü kurt kapar, bekçi olsan hırsızlar bayram yapar. Sen böyle bir adamsın. Bak ben sana şunu söylüyorum; Mezitli belediye başkanlığı ile alakalı, oradaki rant işlerine baktığını orada bulunan bütün insanlar biliyor.''Yine Mersin'de Erdoğan Öztürk, yani sizin Veli Ağbaba ile aranızda iyi ilişkilerinizin olduğu bir kişi... Bu müteahhtitin ne olduğu da ortaya dökülecek. Bunları bir dinleyin. Ben belgelere, konulara dayanarak konuşuyorum, iftira atmıyorum. Bakın ben size şunu söyleyeyim, biz milletvekili olarak birbirimize hakaret etmemeliyiz. Birbirimizle tartışmalıyız ama sizde şöyle bir üslup var; işi beceremiyorsunuz, cevap veremiyorsunuz, sonra da ya hakaret etme yöntemini tercih ediyorsunuz ya da aileden saldırma yöntemini tercih ediyorsunuz. Bakın bu kapasitenin darlığı ile ilgili bir şey. Mesela ben sana 'İBB'nin 180 milyar lira borcu var.' diyorum, sen bana geldin 'Helal lokma yedin mi?' diyorsun. Ben sana 'Suya zam yaptınız, otobüse zam yaptınız, öğrencilere ücretsiz olarak bu konu ile ilgili sözler verdiniz.' diyorum, bana geliyorsun 'Sen babanın hesabını ver.' diyorsun. Ben sana sorduğum soruların cevabını istiyorum. CHP'nin milletvekillerini itham ederek konuşmuyorum. Sizin aranızdan yarınızdan çoğunuz, benim ne demek istediğimi biliyor. Ali Mahir'in hangi işlere bulaştığını, bu işlerin içinde nasıl parmağının olduğunu az çok sizlerde biliyorsunuz. Ben sizin bildiğinizi inanarak değil, bilerek söylüyorum ana bu bilgimi buradan paylaşamam. Çünkü, bilginin bende kalması lazım. Ali Mahir, o yüzden Mezitli'de en son yapılan kat artışları ile ilgili ne alakan var? Mersin Belediyesi bu işi onaylayacak mı? Hadi gel bu işin onaylanmasına engel olalım. Kale Mahallesi'ni imara açmak için oradaki konularla ilgileniyor musun ilgilenmiyor musun? Bu konuların önüne geçeceğine söz veriyor musun? Gel bunları da konuşalım. Bunun neticesinde de senin de bu meselelerin temize çıkmış olur, rahat etmiş olursun diye düşünüyorum.' dedi.