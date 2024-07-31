Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İstanbul'un kuzey çevreleri, (Düzce, Karabük dışında) Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat ve Artvin çevreleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.İç bölgelerde 1-3 derece azalması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.Genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege ile Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.Rüzgarın, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege ile Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.İstanbul'un kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.EDİRNE 18°C, 35°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL 22°C, 31°Cİstanbul'un kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ 18°C, 31°CParçalı, yer yer çok bulutluKOCAELİ 20°C, 30°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey kesimleri ile kıyılarda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.A.KARAHİSAR 15°C, 30°C Parçalı ve az bulutluDENİZLİ 22°C, 38°CAz bulutlu ve açıkİZMİR 25°C, 37°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA 23°C, 36°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 26°C, 38°CAz bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutluANTALYA 28°C, 38°CAz bulutlu ve açıkHATAY 26°C, 34°C Az buBulutlu ve açık, zamanla kuzeyi yer yer parçalı bulutluISPARTA 19°C, 34°CAz bulutlu ve açıkParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 17°C, 30°CParçalı ve az bulutluÇANKIRI 14°C, 31°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR 16°C, 30°CParçalı ve az bulutluKONYA 18°C, 30°CParçalı ve az bulutluParçalı ve çok bulutlu, Düzce ve Karabük dışında kalan yerlerin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 12°C, 27°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE 17°C, 30°CParçalı, yer yer çok bulutluSİNOP 22°C, 27°CYerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK 19°C, 27°CYerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Tokat çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 11°C, 25°CÖğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS 12°C, 23°CAralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 18°C, 34°CParçalı ve az bulutluVAN 16°C, 27°CParçalı ve az bulutluAMASYA 17°C, 31°CParçalı bulutluARTVİN 17°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yarın beklenen yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.SAMSUN 21°C, 29°CÖğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON 23°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yarın beklenen yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 23°C, 38°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP 24°C, 38°CAz bulutlu ve açıkSİİRT 25°C, 38°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA 28°C, 39°CAz bulutlu ve açık