Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 31 Temmuz Çarşamba gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Son rapora göre İstanbul, Sinop, Trabzon, Bolu, Zonguldak başta olmak üzere birçok il için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı. İşte il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İstanbul'un kuzey çevreleri, (Düzce, Karabük dışında) Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat ve Artvin çevreleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
İç bölgelerde 1-3 derece azalması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege ile Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR VE YAĞIŞ UYARISI
Rüzgarın, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege ile Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
İstanbul'un kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE 18°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 22°C, 31°C
İstanbul'un kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 18°C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KOCAELİ 20°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey kesimleri ile kıyılarda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 15°C, 30°C Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 22°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 25°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 23°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 26°C, 38°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu
ANTALYA 28°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 26°C, 34°C Az bu
Bulutlu ve açık, zamanla kuzeyi yer yer parçalı bulutlu
ISPARTA 19°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 17°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 14°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 16°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 18°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Düzce ve Karabük dışında kalan yerlerin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 12°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 17°C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİNOP 22°C, 27°C
Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 19°C, 27°C
Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Tokat çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 11°C, 25°C
Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 12°C, 23°C
Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 18°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 16°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
AMASYA 17°C, 31°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN 17°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yarın beklenen yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN 21°C, 29°C
Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 23°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yarın beklenen yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 23°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 24°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 25°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 28°C, 39°C
Az bulutlu ve açık