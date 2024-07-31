Meta'dan İsrail'e koruma kalkanı! Haniye paylaşımlarını tek tek kaldırıyor

Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi Meta yine büyük bir skandala imza attı. İşgalci İsrail tarafından şehit edilen Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye, sosyal medya platformu Instagram’a göre “tehlikeli” görüldüğü için, kendisiyle ilgili yazılan taziye mesajlarını hiçbir gerekçe göstermeden kaldırmaya başladı. Soykırımcı İsrail'e koruma kalkanı olan META'ya tepkiler çığ gibi büyüdü.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İsrail'in alçakça suikastı sonucu İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutunda şehit edildi. Milyonlarca kişi yaşanan olayla ilgili üzüntülerini sosyal medya hesaplardan paylaştı.İşgalci İsrail tarafından şehit edilen Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail, sosyal medya platformu Instagram'a göre 'tehlikeli' görüldüğü için, kendisiyle ilgili yazılan taziye mesajlarını hiçbir gerekçe göstermeden kaldırmaya başladı. META'ya tepkiler çığ gibi büyüdü.Instagram gibi birçok sosyal medya platformları İsrail'e sosyal medyada koruma kalkanı yaptı. Instagram ve Facebook'un çatı kuruluşu olan META, nefret söylemi politikaları kapsamında Siyonizm'in 'İsrailli bireyler' için kullanıldığı paylaşımları kaldıracak.Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.