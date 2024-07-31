Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan Heniyye suikastına tepki

Hamas lideri İsmail Heniyye'ye, İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutta saldırı gerçekleştirildi.İran devlet televizyonunun Devrim Muhafızları Ordusunun açıklamasına dayandırdığı habere göre Heniyye, Tahran'da kaldığı konutuna düzenlenen terör saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin Tahran'da gerçekleştirilen bir suikast sonucu hayatını kaybetmesi ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları dedi:'Onlar, başlarına bir musibet geldiğinde, 'Doğrusu biz Allah'a aidiz ve kuşkusuz O'na döneceğiz' derler.'Gazze'nin şehidler kervanına bir büyük mücahid daha katıldı. Filistin davasının siyasi lideri, ailesinden onlarca şehid vermiş İsmail Heniyye kardeşimiz insanlık düşmanı, katliamcı siyonist İsrail yönetiminin alçakça saldırısıyla şehid edildi. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum, makamı âli, mekânı cennet olsun.İnandığı gibi yaşadı, yaşadığı gibi öldü. Filistin davasına adadığı ömür, verdiği mücadele nesillere örnek oldu. Çocuklarının ve torunlarının şehadeti ardından gösterdiği vakur duruşu ve sarsılmaz inancı karşısında Rabbim onu da şehidlikle mükâfatlandırdı.Merhum Aliya İzzetbegoviç'in dediği gibi; 'Bizi toprağa gömdüler fakat tohum olduğumuzu bilmiyorlardı.'Tüm Filistin halkına ve Özgür Filistin davasına gönül vermiş insanlara sabır ve başsağlığı diliyorum.