Kızılelma'dan bir başarı daha: Taksi testini başarıyla tamamladı

İhracat rekorları kıran ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayan Baykar'ın geliştirme sürecinde olan Kızılelma, bir testini daha başarıyla bitirdi.

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisinde katettiği yol, dikkat çekici bir şekilde artışını sürdürüyor.Kendi teknolojisini geliştirme ve üretme konusunda büyük adımlar atan Türkiye, savunma sanayisinde önemli projelere imza atıyor.Bu kapsamda, birçok yerli ve milli savunma sistemi başarıyla hayata geçiriliyor.Son olarak, Türkiye'nin yerli insansız savaş uçağı Kızılelma, önemli bir testten daha başarıyla geçti.Baykar tarafından geliştirilen Kızılelma, taksi testini başarıyla tamamladı. Bu test, uçağın pistte hareket yeteneklerini, frenleme ve yönlendirme sistemlerini denemek amacıyla gerçekleştirildi.Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, X'teki sosyal medya hesabından, 'Bayraktar #KIZILELMA PT-3 Taksi Testi' ifadeleriyle Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağının heyecanlandıran görüntülerini paylaştı.