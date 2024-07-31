Kılıçdaroğlu’na küfür krizi: Başkan Çiçek o ismi görevden aldı!

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, son günlerde tartışılan bir isim olan belediye başkan yardımcısı Fatih Kıraç'ı görevden aldı.Başkan Çiçek'in başkan yardımcılığı görevini verdiği, ancak CHP'nin geçmiş dönem Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sarf ettiği hakaret içeren sözlerle tepki gören Fatih Kıraç, belediyede de tartışılır olmuştu. Belediye Başkanı İlkay Çiçek, tepkiler dayanılmaz boyuta ulaşınca gereğini yaptı, Fatih Kıraç'ı görevden alarak tartışmalara noktayı koydu.Dönemin İlçe Sekreteri ile yazışmaları sosyal medyaya düşen Fatih Kıraç, Kemal Kılıçdaroğlu için çok ağır ve çirkin sözler söylemişti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatının da devreye girdiği bu olayı İl Başkanlığı da mercek altına almıştı.