İslam Memiş uyardı! O gün geldi çattı

FED faiz kararı 31 Temmuz 2024 Çarşamba, yani bugün saat 21.00'de açıklanacak. Bu açıklamanın ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın mesajları da piyasalar için çok kritik olacak. Peki, yatırım araçları faiz öncesi ve sonrası olası kararlardan nasıl etkilenecek?Finans analisti İslam Memiş, şu değerlendirmelerde bulundu: Borsa İstanbul 10 bin 700 puanda. Teknik olarak 10 bin 750 puan seviyesini aşağı yönlü kırdı. 10 bin 700 üzerinde tutunamazsa aşağıda 10 bin 680 puan seviyesi var. Teknik olarak bunu takip edeceğiz. İsrail'e karşı yapılan açıklamalar gerilim tarafında fiyatlandığı için borsa toparlanamadı. Negatif görünüm devam ediyor. Borsa tarafındakiler biraz daha bekleyebilir.Dolar TL kuru 33.08'de. Dolar endeksinden güç aldı dolar TL kuru. Kısa vadede kredi notumuz arttığı için 33 altına sarkmıştı ancak orta ve uzun vadede yüksek beklentimizi koruyoruz. Dolara ihtiyacı olanlar, 33 lira altı rakamların kalıcı olmayacağına göre karar vermeli.Çarşamba gününe kadar dolar karşısındaki varlıklar baskılanır, çarşambadan sonra yükseliş görürüz beklentimiz vardı. Euro tarafında alım pozisyonu olan, paritenin düşmesinin bekleyenler burada karar vermeli.İslam Memş, 'Ons altın 2390 dolarda. 2976 - 2397 dolar aralığında işlemler gerçekleştirdi. Fed sonrası 2450 dolar seviyesini beklemeye devam ediyoruz. Özellikle 2435 dolar seviyesi burada kritik. Yukarı yönlü kırılım olacak mı bunu takip edeceğiz. 2450 dolara kadar yükseliş beklentim var ama yükselişler devam edecek anlamı taşımıyor, oradan bir hamle aşağı gelecek. Aşağıda 2360 dolar destek seviyesini takip edeceğiz.Gram altın tarafındaki hedefimiz aynı. Ons altını takip etmeye devam ediyoruz. 2568 - 2578 lira aralığında bir gram altın var. 2588 liraya kadar yükseldi, ardından kar satışları geldi. Gram altın tarafında 2520 - 2620 lira bant aralığı geçerliliğini koruyor. Temmuzda altında sert dalgalanmalar gördük.' dedi.