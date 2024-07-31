İran'da Heniyye suikastının ardından göndere kırmızı sancak çekildi

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırı bölgedeki tansiyonu zirveye çıkarırken bu sabah suikast haberi gündeme düştü.Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Tahran'da uğradığı suikast sonucunda hayatını kaybetti.Heniyye'nin öldürüldüğü haberini doğrulayan Hamas, 'Korkakça bir eylem, cezasız kalmayacak' açıklamasını yaptı.Suikastın sonrası tepkiler art arda geldi.İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, 'İşgalci teröristleri pişman edeceğiz.' derken ülke genelinde 3 günlük yas ilan edildi.İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik suikastın İran'da gerçekleşmesinden dolayı kendilerini sorumlu gördüklerini ve İsrail'den Heniyye'nin intikamını almayı vazife kabul ettiklerini söyledi.Tüm bu açıklamaların ardından İran'dan dikkat çeken bir adım geldi.İran'ın Kum şehrinde bulunan Cemkeran Camii'nin tepesine, intikamı simgeleyen kırmızı sancak çekildi.İran televizyonları, kırmızı sancağın göndere çekilmesini canlı olarak yayınladı.Sancak göndere çekilirken orada bulunan görevililerin 'İsrail'in yok edilmesi bizim görevimizdir' pankartı taşıması ise dikkat çekti.Kırmızı bayrak Şii inanışında haksız yere dökülen kan ve suikaste kurban giden bir kişi için intikam çağrısını sembolize ediyor.Matemde asılan bu bayrak, haksızlığa uğratılma karşısında verilen simgesel bir tepki.Her yıl Muharrem ayında Kerbela şehitlerini anma ve matemini tutma adına bu bayrak camilerin kubbelerine asılıyor.