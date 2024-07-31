Haniye suikasti sonrası dünyadan peş peşe açıklamalar

, İran'ın başkent Tahran'da, yeni cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin törenine katıldıktan sonra kaldığı eve düzenlenen füze saldırısıyla katledildi., X hesabından yaptığı açıklamada, 'Bir seyyid gider, bir seyyid gelir' mesajını paylaştığı bir video yayınladı. Hamaney, dün İran'da Haniye ile görüşmüştü., X hesabından, 'Bugün İran, acıya ve sevince ortak olan, direniş yolunun daimi ve gururlu yoldaşı, Filistin direnişinin cesur lideri, Kudüs şehidi Hacı İsmail Haniye'nin yasını tutuyor. Dün onun muzaffer elini kaldırdım ve bugün onu omuzlarıma alacağım. İki gururlu millet olan İran ve Filistin arasındaki bağ eskisinden daha güçlü olacak, mazlumların direniş ve savunması kuvvetlenecektir. İran İslam Cumhuriyeti, toprak bütünlüğünü ve şerefini savunacak, terörist işgalcileri korkakça eylemlerinden dolayı pişman edecektir. Şüphesiz ki Allah çok merhametlidir ve intikam sahibidir'. dedi.Haniye'nin suikast sonucu öldürülmesini 'korkakça bir eylem ve tehlikeli bir gelişme olarak' nitelendirdi ve Filistin için birlik çağrısında bulundu.'Bu kesinlikle kabul edilemez bir siyasi suikasttır ve gerilimin daha da tırmanmasına yol açacaktır.' açıklamasını yaptı.Haniye suikastına ilişkin yapılan açıklamada, suikastın bölgeyi kaosa sürükleyeceği ve barış şansını baltalayacağı ifade edildi.yapılan açıklamada, Haniye'nin İran'da öldürülmesi kınanırken, olayın bölgesel istikrarsızlığın daha da artmasına yol açabileceği aktarıldı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, 'Gazze'nin en kısa sürede kapsamlı ve kalıcı bir ateşkese ulaşması gerekiyor.' ifadesini kullandı., 'Dünyayı bu pislikten temizlemenin doğru yolu budur. Hayali barış anlaşmaları artık yok. Merhamet yok. Haniye'nin ölümü dünyayı biraz daha iyi hale getirecektir.' diye konuştu., Haniye'nin öldürülmesini kınadı ve 'İsmail Haniye'yi hedef almak iğrenç bir terör suçudur. Bu, kanunların açık bir ihlalidir.' dedi., İsrail'in Haniye suikastı nedeniyle 'büyük bir bedel ödeyeceğini' söyledi. Rızai, 'Bu tür aşağılık güç gösterilerinin, Filistin'in cesur ve yenilmez çocuklarının kahramanca yüzleşmesindeki zayıflıklarını ve çaresizliklerini telafi edebileceğini düşünenler ne kadar aptaldır. İsrail büyük bir bedel ödeyecek.' dedi.