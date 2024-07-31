Haniye suikasti sonrası dünyadan peş peşe açıklamalar
Haber 7'nin haberine göre İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Haniye suikastiyle alakalı, "İran İslam Cumhuriyeti; toprak bütünlüğünü ve şerefini savunacak, terörist işgalcileri korkakça eylemlerinden dolayı pişman edecektir." dedi.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'ın başkent Tahran'da, yeni cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin törenine katıldıktan sonra kaldığı eve düzenlenen füze saldırısıyla katledildi.
İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, X hesabından yaptığı açıklamada, 'Bir seyyid gider, bir seyyid gelir' mesajını paylaştığı bir video yayınladı. Hamaney, dün İran'da Haniye ile görüşmüştü.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, X hesabından, 'Bugün İran, acıya ve sevince ortak olan, direniş yolunun daimi ve gururlu yoldaşı, Filistin direnişinin cesur lideri, Kudüs şehidi Hacı İsmail Haniye'nin yasını tutuyor. Dün onun muzaffer elini kaldırdım ve bugün onu omuzlarıma alacağım. İki gururlu millet olan İran ve Filistin arasındaki bağ eskisinden daha güçlü olacak, mazlumların direniş ve savunması kuvvetlenecektir. İran İslam Cumhuriyeti, toprak bütünlüğünü ve şerefini savunacak, terörist işgalcileri korkakça eylemlerinden dolayı pişman edecektir. Şüphesiz ki Allah çok merhametlidir ve intikam sahibidir'. dedi.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Haniye'nin suikast sonucu öldürülmesini 'korkakça bir eylem ve tehlikeli bir gelişme olarak' nitelendirdi ve Filistin için birlik çağrısında bulundu.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, 'Bu kesinlikle kabul edilemez bir siyasi suikasttır ve gerilimin daha da tırmanmasına yol açacaktır.' açıklamasını yaptı.
Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından Haniye suikastına ilişkin yapılan açıklamada, suikastın bölgeyi kaosa sürükleyeceği ve barış şansını baltalayacağı ifade edildi.
Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Haniye'nin İran'da öldürülmesi kınanırken, olayın bölgesel istikrarsızlığın daha da artmasına yol açabileceği aktarıldı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, 'Gazze'nin en kısa sürede kapsamlı ve kalıcı bir ateşkese ulaşması gerekiyor.' ifadesini kullandı.
İsrail Kültür Bakanı Amichai Eliyahu, 'Dünyayı bu pislikten temizlemenin doğru yolu budur. Hayali barış anlaşmaları artık yok. Merhamet yok. Haniye'nin ölümü dünyayı biraz daha iyi hale getirecektir.' diye konuştu.
Yemen'deki Husilerin lideri Muhammed Ali el Husi, Haniye'nin öldürülmesini kınadı ve 'İsmail Haniye'yi hedef almak iğrenç bir terör suçudur. Bu, kanunların açık bir ihlalidir.' dedi.
İsrail'in Menfaat Konseyi Üyesi ve eski İran Devrim Muhafızları Ordusu Başkomutanı Muhsin Rızai, İsrail'in Haniye suikastı nedeniyle 'büyük bir bedel ödeyeceğini' söyledi. Rızai, 'Bu tür aşağılık güç gösterilerinin, Filistin'in cesur ve yenilmez çocuklarının kahramanca yüzleşmesindeki zayıflıklarını ve çaresizliklerini telafi edebileceğini düşünenler ne kadar aptaldır. İsrail büyük bir bedel ödeyecek.' dedi.