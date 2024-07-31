'Hamas lideri Haniye şehit edilmese Ağustos ayında TBMM'de hitap edecekti...'

İran devlet televizyonu, Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürüldüğünü duyurdu. Hamas hareketi, İsmail Haniye'nin bu sabah İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen bir saldırıda hayatını kaybettiğini doğruladı. Hamas, İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürüldüğü saldırının İsrail tarafından düzenlendiğini açıkladı.İran devlet televizyonunun Devrim Muhafızları Ordusunun açıklamasına dayandırdığı habere göre, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Tahran'da kaldığı konutuna düzenlenen terör saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.Saldırıda Haniye'nin bir korumasının da hayatını kaybettiği aktarıldı. İran basınında, olayla ilgili detayların daha sonra açıklanacağı kaydedildi. Haniye'nin İran Cumhurbaşkanı'nın yemin töreni için Tahran'da bulunduğu öğrenildi.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da şehit edilmesine yönelik A Haber'e açıklamalarda bulundu.Hamas Lideri İsmail Haniye şehit edildi! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 'Bu suikastı dünya kaldıramaz' | Video'AĞUSTOS AYINDA TBMM'DE HİTAP EDECEKTİ'Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Türkiye'yi ziyaret edeceğini hatırlatan AK Parti Sözcüsü Çelik, 'Mahmut Abbas ve İsmail Haniye'nin aynı gün Meclis'te konuşma planı yapıldı. Haniye Ağustos ayında TBMM'de konuşma yapacaktı.' dedi.'MECLİS TATİLE GİRDİĞİ İÇİN ÖZEL BİR TOPLANTI OLARAK YAPILACAKTI'İkilinin TBMM'de konuşma planı olduğunu söyleyen Çelik, 'Biz katil Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde konuşacağını öğrendiğimizde Cumhurbaşkanımız Erdoğan Mahmut Abbas ve İsmail Haniye'nin aynı gün aynı saatte Meclis'te konuşması planını yaptık. Mahmut Abbas sağlık sorunlarını öne sürerek gelmedi. Şehit edilmese TBMM'de hitap edecekti. Meclis tatile girdiği için özel bir toplantı olarak yapılacaktı. Hem Abbas'ın hem Haniye'nin aynı gün Meclis'te konuşma planı vardı.' ifadelerini kullandı.Netanyahu hükümetinin soykırım ve katliam dışında herhangi bir ajandası yok. Bunu artırarak devam edecekler. Dünyanın artık bunu kınayarak geçiştirmemesi gerekiyor. Bu artık uluslararası hukuk için son aşamadır. Bu saatten sonra bir tedbir alınmazsa olayların tamamen kontrolden çıkacağını göreceğiz.Netanyahu hükümeti Filistinliler karşı soykırım siyaseti güdüyor ama bugün Netanyahu hükümeti aynı zamanda İsrail'de yaşayanların da güvenliğini tehlikeye atan bir duruma gelmiştir. Barış için isteyen Yahudiler için de en büyük tehdit Netanyahu hükümetidir.Netanyahu hükümeti bütün bölgeye bir mesaj vermek istedi. Bunların ne kadar vahşi saldırganlık içerisinde olduğunu gösteren bir durum. Bu katliam projesi istedikleri gibi yürümeyecektir.