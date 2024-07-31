Filistin'de sela sesleri! Vefat haberi büyük üzüntüyle karşılandı

Katil İsrail devleti katliamlarına devam ediyor...Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, cumhurbaşkanı seçimini kazanan Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere bulunduğu Tahran'da suikasta uğradı.İran devlet televizyonunun Devrim Muhafızları Ordusunun açıklamasına dayandırdığı habere göre, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Tahran'da kaldığı konutuna düzenlenen terör saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.Heniyye'nin öldüğünü doğrulayan Hamas, 'Heniyye, Siyonist bir saldırı sonucu Tahran'da öldürüldü.' açıklamasını yaptı.İran'dan yapılan açıklamada ise suikastın soruşturulduğu ve sonuçlarının yakında açıklanacağı belirtildi.Hamas Lideri'nin vefat haberi, tüm dünyada olduğu gibi Filistin'de de büyük bir üzüntüyle karşılandı.Filistin'de camilerden Heniyye'nin ölümü selalarla duyuruldu.Heniyye'nin vefat haberi, 'Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin zira onlar diridirler fakat siz farkında değilsiniz.' olarak ifade edildi.İsrail ordusu, 10 Nisan'da Ramazan Bayramı dolayısıyla Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı sakinleri ve yakınlarıyla bayramlaşmaya giden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin ailesinden birçok kişinin bulunduğu aracı vurmuştu.Saldırıda 3 oğlu ve 4 torununu kaybeden Heniyye, 'çocuklarının Gazze'yi terk etmediğini, Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu yolunda hayatlarını feda ettiğini' söylemişti.Heniyye'nin, İsrail ordusunun Ramazan Bayramı'nda düzenlediği saldırıda yaralanan torunu Melek Heniyye de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.İsrail basınına göre, 'Heniyye'nin oğullarına düzenlenen suikast, İsrail ordusu ve istihbaratının iş birliğiyle' gerçekleştirilmişti.Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.