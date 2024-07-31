Bakanlık duyurdu: Birinci tur müzakereleri Ankara’da gerçekleştirildi

Ticaret Bakanlığı, Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Serbest Ticaret Anlaşması birinci tur müzakereleri hakkında yazılı açıklamada bulundu.Bakanlık duyurdu: Birinci tur müzakereleri Ankara'da gerçekleştirildiMüzakereler, bu yılın mart ayında Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi tarafından imzalanan ortak bildiri çerçevesinde gerçekleştiriliyor.Söz konusu müzakerelerin birinci turunda, taraflar arasında, anlaşmanın mal ticareti, menşe kuralları, müteahhitlik, turizm, sağlık gibi alanları içerecek şekilde hizmet ticareti, yatırımların kolaylaştırılması fasılları üzerinde detaylı görüşmeler yapıldı.Taraflar, müzakerelere çevrim içi toplantılar ile devam edecek ve ikinci tur müzakereleri için yılın son çeyreğinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya gelecek.Müzakerelerin yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.Türkiye ile KİK üye ülkelerinin (Bahreyn, Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman) dünya ile toplam ticaret hacimlerinin 2,4 trilyon dolar olduğu belirtiliyor. Bu kapsamda serbest ticaret anlaşmasının hayata geçirilmesi ile dünyanın en büyük serbest ticaret alanlarından biri oluşturulacak.Ticari ilişkilerin geliştirilmesi dışında karşılıklı yatırımların artırılması için de bir zemin tesis edecek anlaşma, Türkiye ve KİK üye ülkeleri arasında turizmden sağlığa, eğitimden lojistik ve bilişime kadar karşılıklı hizmet yatırımlarının ve müteahhitlik alanında işbirliğinin daha ileriye götürülmesine imkan sağlayacak.