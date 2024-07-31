ABD'den katil devlete destek: İsmail Haniye'nin şehit edilmesi sonrası alçak tavır!

Soykırımcı İsrail Hamas lideri İsmail Haniye'ye Tahran'da suikast gerçekleştirdi. Filistinlere ölüm yağdırılırken sessiz kalan ve katil devlete desteğini açık biçimde belirten ABD skandal tavrını yine sürdürdü. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin Haniye'nin şehit edilmesi ile ilgili sorulara yanıt vermekten kaçındı. Konuyla ilgili haberlerin farkında olduklarını belirten Austin bir de tehdit de bulunarak, "İsrail'e saldırı olursa savunmaya hazırız" dedi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Tahran'da kaldığı konutunda suikasta uğradı. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Heniyye'nin yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunduğu belirtildi. Heniyye'nin, İsrail ordusunun tören sonrası Tahran'daki konutuna düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybettiği aktarıldı.İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, Heniyye'nin Tahran'ın kuzeyinde Devrim Muhafızları Ordusu'nun korumasındaki gaziler için hizmet veren bir konutta 02.00 sularında havadan atılan bir füzeyle hedef alındığını duyurdu.Hamas ve İran Devrim Muhafızları, Heniyye'nin hayatını kaybettiği saldırının arkasında İsrail'in olduğunu açıkladı.İsrail resmi makamları ise Heniyye suikastına dair sessizliğini korumaya devam ediyor.İsrail basınında çıkan haberlerde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ofisinin, kabine üyelerine Heniyye suikastına ilişkin değerlendirmeden kaçınmalarını istediği belirtildi.Beyaz Saray, Hamas lideri İsmail Heniyye'nin İran'da öldürüldüğüne ilişkin haberleri gördüklerini bildirdi.CNN'de yer alan ismi belirtilmeyen Beyaz Saray yetkilisinin açıklamasında, ' İsmail Heniyye'nin İran'da öldürüldüğüne ilişkin haberleri gördük.' ifadesi kullanıldı.ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin de yaptığı açıklamada, İsmail Haniye'nin suikaste uğradığı ile ilgili haberlerin farkında olduklarını belirterek daha fazla yorum yapmaktan kaçındı.Lloyd Austin, İsrai'in tüm saldırganlığını görmezden gelerek, Orta Doğu'da savaşın kaçınılmaz olduğunu düşünmediğini bildirdi. Austin, 'İsrail'e saldırı olursa onları savunmaya hazırız' dedi.