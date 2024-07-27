Siyonist arsızlık! İsrailli Bakanlar ateşkes isteyen Harris'le alay etti

Gazze Kasabı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde yaptığı yalanlarla dolu konuşmasının ayakta alkışlanmasından cesaret bulan soykırımcı Siyonistler gemi iyice azıya aldı. Küstahlık ve alçaklıkta sınır tanımayan Siyonistler Netanyahu ile görüşmesinde Gazze'de 'ateşkes' isteyen ve Gazzeli sivillerin acılarına sırt çevrilmemesi gerektiğini dile getiren ABD Başkan Yardımcısı Harris'i alaya alıp linç etti. Hızını alamayan azılı Siyonistlerin son hamlesi ise akıllara durgunluk veren cinsten. İsrail Parlamentosu'nda yasa tasarısı hazırlayan Siyonist vekiller, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nı (UNRWA) 'terör örgütü' olarak tanımlamayı planlıyor. Avrupa Birliği (AB), Siyonist arsızlığa 'Bu saçmalığı hemen durdurun' diye tepki gösterdi. Soykırımcı Siyonist çetenin başını çeken İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, ABD Başkanı Joe Biden'ın yarıştan çekilmesiyle Demokratların başkan adayı konumuna gelen Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i, Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısı yapması nedeniyle hedef aldı. Ben- Gvir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda isim vermeden 'Ateşkes olmayacak bayan aday' ifadesini kullandı. Smotrich de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Harris'in çağrısına karşı çıktı. Harris, önceki gün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Gazze'deki acil insani duruma ilişkin ciddi endişesini ilettiğini belirterek, 'Şu anlaşmayı (esir takası) yapalım ve ateşkes ile savaşı bitirelim' demişti.Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de İsrail Parlamentosu'nun Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nı (UNRWA) 'terör örgütü' olarak tanımlama çabalarına, 'Bu saçmalığa son verin' ifadesiyle tepki gösterdi. Borrell, X hesabından yaptığı paylaşımda, 'UNRWA'nın yasaklanması ve 'terörist' olarak yaftalanması ki öyle değil, bölgesel istikrarı ve BM ajansının çalışmalarından faydalanan herkesin insanlık onurunu hedef almak anlamına gelmektedir' dedi. Yüksek Temsilci, 'İsrail hükümetini bu saçmalığa son vermeye çağıran ortağımız pek çok ülkeye katılıyoruz' ifadesini kullandı. İsrail'de, UNRWA'yı 'terör örgütü' ilan eden, ülkedeki çalışmalarını yasaklayan ve çalışanlarının dokunulmazlığının kaldırılmasını öngören 3 yasa tasarısı, meclisteki ilk oylamadan geçmişti.ABD Kongresi'nin en genç Yahudi üyesi Sara Jacobs, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Kongre'de yaptığı konuşmaya katılmama nedenine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. İsrail Başbakanı'nın ABD'de kutuplaşmanın ve siyasi seçim gerginliğinin had safhada olduğu bir dönemde yaptığı ziyareti değerlendiren Yahudi vekil şöyle konuştu: 'Amerikan Kongresi'nde tribünlere oynamak, İsrail ve Filistin halkının bölgedeki barış ve güvenliğine hiçbir katkı sağlamadı, sağlamaz. Gazze'yi yerle bir etmenin, neredeyse tüm sivil nüfusu yerinden etmenin ve Filistinli ailelerin neslini yok etmenin kesinlikle hiçbir haklı gerekçesi yoktur.'2023'te dünyada 713 ila 757 milyon kişi yetersiz beslenirken, 733 milyon kişi açlıkla boğuşuyor. 59 ülkede yaşanan gıda krizi nedeniyle 282 milyon insan 'yüksek düzeyde' şiddetli gıda güvensizliğiyle karşı karşıya kaldı. Gazze Şeridi nüfusunun tamamı, yüksek düzeyde şiddetli gıda güvensizliğiyle mücadele ediyor. BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Dünya Gıda Programı (WFP), Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD), BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) ortak hazırladığı '2024 Dünyada Gıda Güvenliği ve Beslenme' raporundaki bilgilere göre Filistin (Gazze Şeridi), Güney Sudan, Yemen, Suriye ve Haiti dışında en şiddetli gıda güvensizliğiyle karşı karşıya diğer ülkeler ise Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Nijerya, Sudan, Afganistan ve Etiyopya.İSRAİL ordusunun Gazze kent merkezinin doğusuna gerçekleştirdiği saldırılarda en az 5 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail savaş uçakları Gazze kent merkezinin doğusundaki Sahabe Mahallesi'nde iki evi bombaladı. Biri Elbenna ailesine ait iki eve düzenlenen saldırıda en az 5 Filistinli öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. İsrail savaş uçaklarının, Gazze kentinin doğusunda bulunan Ed-Durc Mahallesi'ndeki bir evi bombalaması sonucu ise aralarında kadın ve çocukların da olduğu en az 6 kişi yaralandı. İsrail, Gazze Şeridi'nin merkezindeki El-Miğraka bölgesinde ise birçok binayı patlatıcılarla havaya uçurdu. Gazze'deki halk da sivil savunma ekiplerinin yardımıyla İsrail'in, Han Yunus kentinin doğusundaki Beni Süheyla beldesinde bombaladığı evlerin enkazından çok sayıda kişinin cansız bedenini çıkardı. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 39 bin 175 Filistinli öldü, 90 bin 403 kişi yaralandı.