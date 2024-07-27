Siirt'e Gürz-2 operasyonu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

2'si turuncu 2'si gri kategoride olmak üzere 4 terörist Siirt'te etkisiz hale getirildi.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Siirt kırsalında düzenlenen Gürz-2 operasyonuna ilişkin bilgileri paylaştı.Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçakları, ATAK taarruz helikopterleri ile J-SİHA desteğinde Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) , Jandarma Komando timlerimiz ve Güvenlik Korucularımızla teröristler arasında sıcak temas sağlandı. Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristler çatışmada silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.Buna göre Benda Amed (K) adlı Semra Ayverdi,Baran Hemlin (K) adlı Seyithan Sencer,Sarı İbrahim (K) adlı Yakup Nişo,Destina Botan (K) adlı Bişenk Durmuş adlı teröristler etkisiz hale getirildi.Teröristlerin, 6 güvenlik görevlisi ile 5 sivil vatandaşın şehit edildiği, 6 güvenlik görevlisi ve 11 sivil vatandaşın yaralandığı toplam 9 eyleme katıldıkları belirlendi.