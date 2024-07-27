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MSB duyurdu: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde PKK'ya darbe!

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 mağara ve tünelde PKK’lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.

Ekleme: 27.07.2024 - 13:20 Güncelleme: 27.07.2024 - 13:20 / Editör: Ozge Selin
MSB duyurdu: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde PKK'ya darbe!
Kahraman Türk Ordusu terör örgütlerine göz açtırmamaya devam ediyor. Son olarak; Pençe-Kilit operasyon bölgesinde terör örgütü PKK'nın mağara ve tünellerindeki teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) açıklaması şu şekilde;

"MEHMETÇİK TERÖR İNLERİNE GİRMEYE DEVAM EDECEK"
"Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlere darbe vurmaya devam ediyoruz.

Operasyon bölgesinde tespit edilen 6 adet mağara/tünelde PKK’lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler;

- 3 adet el bombası,

- 2 adet RPG-7 roketatar mühimmatı ile yapılmış EYP,

- 2 adet anti-personel mayın,

- 1 adet EYP ile güçlendirilmiş mayın,

- 1 adet mayın,

- 2 adet el yapımı havan,

- 35 adet Doçka makineli tüfek mühimmatı,

- 1 adet sis mühimmatı,

- 1 adet 120 mm havan mühimmatı,

- 1 adet 81 mm havan mühimmatı,

- 2 adet sinyal tespit cihazı,

- 2 adet alpha-fire düzenek,

- 1 adet havan mühimmat deposu,

- 8 adet mühimmat kutusu,

- 3 adet mutfak tüpü,

- 7 adet yakıt dolu bidon,

- 1 adet yıkılmış/terkedilmiş sığınak,

- 1 adet su havuzu.

Kahraman Mehmetçik, teröristlerin inlerine girmeye devam edecek!"