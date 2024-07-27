MSB duyurdu: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde PKK'ya darbe!

Kahraman Türk Ordusu terör örgütlerine göz açtırmamaya devam ediyor. Son olarak; Pençe-Kilit operasyon bölgesinde terör örgütü PKK'nın mağara ve tünellerindeki teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi."MEHMETÇİK TERÖR İNLERİNE GİRMEYE DEVAM EDECEK""Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlere darbe vurmaya devam ediyoruz.Operasyon bölgesinde tespit edilen 6 adet mağara/tünelde PKK’lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.- 3 adet el bombası,- 2 adet RPG-7 roketatar mühimmatı ile yapılmış EYP,- 2 adet anti-personel mayın,- 1 adet EYP ile güçlendirilmiş mayın,- 1 adet mayın,- 2 adet el yapımı havan,- 35 adet Doçka makineli tüfek mühimmatı,- 1 adet sis mühimmatı,- 1 adet 120 mm havan mühimmatı,- 1 adet 81 mm havan mühimmatı,- 2 adet sinyal tespit cihazı,- 2 adet alpha-fire düzenek,- 1 adet havan mühimmat deposu,- 8 adet mühimmat kutusu,- 3 adet mutfak tüpü,- 7 adet yakıt dolu bidon,- 1 adet yıkılmış/terkedilmiş sığınak,- 1 adet su havuzu.Kahraman Mehmetçik, teröristlerin inlerine girmeye devam edecek!"