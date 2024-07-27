İstanbul'da bir düğünde teröristbaşı lehine sloganlar atmışlardı… O hainler operasyonla yakalandı…

Hainler bu defa da İstanbul'un Gaziosmanpaşa İlçesi'ndeki bir düğünde ortaya çıktı. Düğünde halay çeken bir grup, şarkılar eşliğinde bebek katili terörist başı Abdullah Öcalan ve bölücü terör örgütü PKK lehine sloganlar atarak bölücü terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptı.Görüntüler sosyal medya üzerinde paylaşıldı ve yoğun bir şekilde tepkilere yol açtı. İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün tespitlerinin ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri hainlere yönelik operasyon düzenledi.7 ilçede 24 adrese Özel Harekat destekli ve eş zamanlı olarak baskın yapıldı. Şarkılar eşliğinde bölücü terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları tespit edilen altı kişi operasyonla yakalanarak gözaltına alındı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.Sokakta halay çekerek yine bölücü terör örgütü PKK propagandası yapan altı kişi ve arabasında dinlediği şarkıyla yaptığı bölücü terör örgütü PKK propagandasını sosyal medya hesabında paylaşan bir kişi daha operasyonla gözaltına alındı.Bazı adreslerde silahlar ve mermiler bulundu. El konulan iki ruhsatsız tabanca detaylı incelemeye alındı. Operasyon düzenlenen adreslerde bulunan bazı dijital materyallere detaylı bir şekilde incelenmek üzere el konuldu.Şehirdeki teröristlere sosyal medyadan tepki yağdı: 'Tutuklanmaları yetmez, vatandaşlıktan çıkarılsınlar.'