İslam Memiş'ten altın yatırımcısına dikkat çeken uyarı!'Alım fırsatı' diyerek tarih verdi!

Merkez Bankası'nın faizi sabit tutma kararı sonrası altın piyasasındaki iniş-çıkışlar dikkat çekecek bir şekilde azalmaya başladı. Düzgün bir yükselişe geçen gram altın için Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş önemli bir uyarı geldi.2024 yılının 'altın yılı' olduğunu ifade eden İslam Memiş, yıl sonuna kadar ons altının 2660 dolara ve devamında 3000 dolara ulaşabileceğini öngördüğünün altını çizdi. Merkez bankalarının altın talebini artırmaya devam ettiğinin altını çizen Memiş, altının tekrar güvenli liman olarak tercih edildiğini söyledi.Altında isabetli tahminleriyle bilinen İslam Memiş, Orta Doğu'daki bölgesel savaş ve merkez bankalarının faiz indirme sürecinin de bu yükselişi desteklediğini belirtirken yıl sonu için ise tahminde bulundu.Memiş, 'Türkiye'de uzun vadede en çok kazandıran yatırım aracı altın olmaya devam ediyor. Şu anda düşmesine rağmen yine 2 bin 570 lira civarlarını görüyoruz. Yıl sonu için 3 bin ila 3 bin 500 aralığını tahmin etmeye devam ediyorum. Orta Doğu'da bölgesel bir savaş var ve FED başta olmak üzere çoğu merkez bankalarında faiz indirme süreci var. Merkez Bankası alımlarını sürdürüyor ve bu da yukarı yönde olmasını tetikleyen faktördür.' dedi.İslam Memiş'in açıklamaları şu şekilde:'Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, 'Bugünkü koşullarda faizlerde indirim olması gündemimizde yoktur' dedi. Biz de altın fiyatlarını bugünkü koşullarda değerlendiriyoruz. 2024 yılına ilişkin bir sloganımız vardı: 2024 yılında altın, altın çağını yaşayacak. Haziran ayında 2 bin 420 TL civarındaydı Temmuz ayında 2 bin 680 TL seviyesine çıkmışken ufak bir düşüş yaşadı ama gram altın düşmedi diyebiliriz.'