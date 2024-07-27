Fatih'te feci kaza: Raylar ile peron arasına sıkıştı!

Çarpmanın şiddetiyle adam raylar ile peron arasında sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tramvay ve rayların arasına sıkışan vatandaşı kaldırım taşlarını sökerek sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde kimliği öğrenilemeyen vatandaşın hayatını kaybettiği belirlendi.