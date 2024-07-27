Cumhurbaşkanı Erdoğan teslim edecek! Rize'deki afetin yaraları bir bir sarılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenlenecek toplu açılış törenine ve bazı programlara katılmak üzere memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine geldi. Erdoğan, Rize'de afet sonrası ve kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen 368 konut ile 31 dükkânı bugün hak sahiplerine teslim edecek.

Ana-baba ocağı Güneysu'da hemşehrileriyle tekrar bir araya geldiği için mutlu olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, afet konutlarının dağıtımı ve atacakları bazı adımları yerinde görmek istedikleri için Rize'ye geldiklerini ve pazar akşamına kadar burada olacaklarını söyledi.Rize Şehir Hastanesi ve Güneysu Hastanesi'nin inşaatını da yerinde inceleyeceklerini dile getiren Erdoğan, hastaneleri bir an önce Rize'ye teslim etmeyi amaçladıklarını kaydetti.Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün gerçekleştirilecek program ile Rize'de afet sonrası ve kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen 368 konut ile 31 dükkânı bugün hak sahiplerine teslim edecek.