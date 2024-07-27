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Beyaz Gazete
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Cumhurbaşkanı Erdoğan teslim edecek! Rize'deki afetin yaraları bir bir sarılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenlenecek toplu açılış törenine ve bazı programlara katılmak üzere memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine geldi. Erdoğan, Rize'de afet sonrası ve kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen 368 konut ile 31 dükkânı bugün hak sahiplerine teslim edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan teslim edecek! Rize'deki afetin yaraları bir bir sarılıyor
Ekleme: 27.07.2024 - 14:01 Güncelleme: 27.07.2024 - 14:09 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan teslim edecek! Rize'deki afetin yaraları bir bir sarılıyor
Ana-baba ocağı Güneysu'da hemşehrileriyle tekrar bir araya geldiği için mutlu olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, afet konutlarının dağıtımı ve atacakları bazı adımları yerinde görmek istedikleri için Rize'ye geldiklerini ve pazar akşamına kadar burada olacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan teslim edecek! Rize'deki afetin yaraları bir bir sarılıyor

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDECEK

Rize Şehir Hastanesi ve Güneysu Hastanesi'nin inşaatını da yerinde inceleyeceklerini dile getiren Erdoğan, hastaneleri bir an önce Rize'ye teslim etmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan teslim edecek! Rize'deki afetin yaraları bir bir sarılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün gerçekleştirilecek program ile Rize'de afet sonrası ve kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen 368 konut ile 31 dükkânı bugün hak sahiplerine teslim edecek.