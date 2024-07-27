CHP’li başkan geldi, Togg gitti: Yerli otomobili garaja çekti, 7 milyonluk lüks araç aldı

Seçimlerden hemen sonra belediyenin borçlarını dev afişlerle açıklayan ve yaptığı açıklamalarla belediyede israf düzeni olduğunu iddia eden CHP'li Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, belediyeye ait yerli ve milli otomobil Togg'u garaja çekip yerine 7 milyon TL değerinde Almanya'dan ithal Audi A6 marka araç satın aldı.

CHP'li Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, belediyeye ait yerli ve milli otomobil Togg'u garaja çekip yerine 7 milyon TL değerinde Almanya'dan ithal Audi A6 marka araç satın aldı.Sabah'ın haberine göre; Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın israfa tepki gösterdi. Nihat Yalçın, 'Bunu yapan AK Partili bir belediye olsa yeri göğü inletecek olanlar şimdi kafasını kuma gömüyor' dedi.Yalçın, "Selim Çırpanoğlu göreve gelir gelmez birçok CHP'li belediye başkanının yaptığı gibi belediyenin borçlarını çarşaf çarşaf yayınlamıştı.Ayrıca belediyenin borcunun çok olduğunu, belediyede israf olduğunu, belediye personeline ödenecek kasada 5 kuruş para olmadığını ve kendi cebinden de 9 milyon lira belediye kasasına para aktardığını söylemişti. Madem belediye ciddi anlamda borçluysa şimdi Togg'a binmek yerine neden Audi A6 kullanıyor?" ifadelerini kullandı.