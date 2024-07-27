AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten Melih Gökçek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Babası İbrahim Melih Gökçek'in dün gece başarılı bir operasyon geçirdiğini sosyal medya hesabından duyurdu.



Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Osman Gökçek, 'Geçtiğimiz günlerde babam İbrahim Melih Gökçek'in, Ankara Medicana Hastanesinde Prof. Dr. Erdoğan İlkay tarafından yapılan anjiyo işlemi sonrası, kendisinin kalp damarlarında tıkanıklık olduğu tespit edilmiştir.

Erdoğan hocamız tarafından ameliyatı yapması için iki doktor önerilmiştir. Biz tercihimizi, daha önce Ankara'da olan, şuan İstanbul Amerikan Hastanesinde çalışan Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Haldun Karagöz beyefendi yönünde kullandık.Allah'a şükürler olsun ki, kendisi başarılı geçen ameliyat sonrası yoğun bakımdan çıkmıştır ve sağlık durumu iyidir.Bu süreçte başta Haldun hocamız ve Erdoğan hocamız olmak üzere, yanımızda olan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederiz.Ayrıca kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten, arayan, soran, takip eden, dualarını bizden esirgemeyen herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.' ifadelerini kullandı.