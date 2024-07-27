ABD’nin ayakta alkışladığı İsrail hastanede katliam yaptı! Sivilleri acımadan vurdular

İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Deyr Belah kentinde bulunan Hadice Okulundaki sahra hastanesini bombalaması sonucu 18 Filistinli öldü, onlarca kişi yaralandı.Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Deyr Belah kentindeki yerinden edilmiş kişilerin sığındığı Hadice Okulu içerisindeki sahra hastanesine saldırı düzenlediği belirtildi.Açıklamada, saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 18 Filistinlinin öldüğü, onlarcasının yaralandığı kaydedildi.İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada, Han Yunus'un güneyi için tahliye çağrısı yapıldı. İsrail ordusunun yeni bir saldırı gerçekleştireceği vurgulanan açıklamada, Han Yunus'un güneyinde bulunanların geçici olarak El Mevasi bölgesine geçmesi istendi. Tahliye çağrısının kısa mesaj, telefon aramaları, sesli mesaj, Arapça medya yayınları ve el ilanları ile duyurulduğu aktarıldı.Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nden (OCHA) yapılan açıklamada, İsrail'in Han Yunus'a yönelik son yoğun saldırıları ve tahliye çağrılarıyla yeni göç dalgası yaşandığı belirtildi. Açıklamada, 22-25 Temmuz arasında yaklaşık 182 bin kişinin Han Yunus'un merkezinden ve doğusundan göç ettiği aktarıldı.Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te baskınlarını sürdürdüğüne dikkati çekildi.Açıklamada, İsrail güçlerinin son 48 saatte Kalkilya ve Nablus başta olmak üzere Batı Şeria'da en az 40 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.Gözaltına alınanlar arasında daha önce serbest bırakılanların ve çocukların da bulunduğu aktarıldı.