2024 Paris Olimpiyat Oyunları açılışında LGBT skandalı! Rezalete çocukları da alet ettiler

Fransa'nın başkenti Paris, Olimpiyat Oyunları'nın yanı sıra LGBT rezaletine de ev sahipliği yaptı. 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde LGBT terörü kırmızı halıda boy gösterdi. Tüm dünyaya canlı olarak servis edilen skandal görüntülere çocukların da alet edildiği görüldü.

Küresel güçlerin desteği ile fonlanan LGBT terörü son olarak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları açılış töreninde ortaya çıktı. Tüm dünyaya servis edilen canlı yayın görüntülerinde kırmızı halıda bir grup sapkının rezil bir şekilde yürüyüş yaptığı görüldü.Olimpiyatların simgesi meşaleyi taşıyanlar arasında translar yer aldı.Kendilerini 'drag queen' olarak tanıtan Miss Martini, Nicky Doll ve Mínima Gesté gibi isimler, meşale taşıdı.Olimpiyat açılışındaki mide bulandıran görüntüler bununla da kalmadı. 9-10 yaşlarındaki küçük bir kız çocuğu da LGBT defilesine alet edildi.Fransa, Müslüman Fransız koşucu Sylla'nın Paris Olimpiyatları açılış törenine başörtüsü ile katılmasına izin vermemişti.Fransa Olimpiyat Komitesi, açılış törenine katılmasına şapka takması şartıyla izin vereceğini belirtmişti.Sporcu Sylla, sosyal medya hesabından zorunlu teklifi kabul ettiğini duyurmuştu.Fransa Spor Bakanı Oudea-Castera 24 Eylül 2023'te Paris Olimpiyat Oyunları'nda 'katı bir laiklik' rejimi uygulanmasından yana olduklarını belirtmişti.