Mahalleli isyan etti: Beton kasis yapmanız için çocuklarımızın ölmesi mi lazım?

Adana'nın Çukurova İlçesi Toros Mahallesi 78036 sokakta oturan vatandaşlar otomobillerin hızını kesmek için belediye tarafından döşenen plastik kasisler ile başları dertte. Plastik kasisi sürücülerin görmediğini ve bu yüzden hızlarını kesmediğinden dolayı sürekli kazaların yaşandığını dile getiren vatandaşlar, 'Anayoldan daha işlek bir sokak. Sürücüler çok süratli geçiyorlar. Plastik kasis fayda etmiyor. Ayda iki ya da üç kez yaralamalı kazalar oluyor. Çocuklarımız aşağıya inerken ve sokakta geçtiği zaman korku içindeyiz. Belediyeyi aramamıza şikayetimizi söylememize rağmen bugüne kadar hiçbir işlem yapmadılar. İlla beton kasis yapmaları için çocuklarımızın ölmesi mi gerekir? Belediyenin bir an önce çözüm bulmasını istiyoruz' diyerek tepkilerini dile getirdiler.Geçtiğimiz ay oğlunun sokakta bisiklet sürerken plastik kasisi görmeyen ve hızlı bir şekilde gelen sürücünün çarpması sonucu yaralandığını ifade eden Murat Süzülmüş, 'Belediyeyi ne zaman arasak hep yapacaklarını söylüyorlar ama bugüne kadar yapmayı bırakın gelip bile sokağa bakmadılar. Kaç defa dilekçe vermemize rağmen maalesef sonuç yok. Plastik kasisi göstermelik yapmışlar. Sürücüler görmüyor bile. Asfalt ile bir olmuş durumda. Burada bir kişi ölecek, ailenin canı yanacak ondan sonra mı önlem alacaklar. Belediye Başkanı Emrah Kozay'ın gelip burayı görmesini istiyoruz' dedi.40 yıldan fazla mahallede oturduğunu ifade eden Nail Gürses de (48) 'Sokağımız anayoldan daha işlek. Buraya acil olarak betondan kasis yapılması gerekiyor. Plastik kasis yapıldı ama yeterli değil. Çünkü çok ince ve sürücüler görmüyor. Çocuklarımızı dışarı çıkarmaya korkuyoruz. Sürekli fren sesi geliyor' derken, Cem Cihanbeyli (49) ise, 'Bu kadar basit bir hizmeti belediye yapamıyorsa başkan o koltukta oturmasın. Biz buraya gelsin inşaat yapsın istemiyoruz. Alt üstü bir beton bariyer istiyoruz. Eğer yapamayacaklarsa biz kendimiz yapalım. Yazıklar olsun' diyerek isyanını dile getirdi.