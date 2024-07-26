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İzmir'de orman yangını! Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor

İzmir'in Dikili ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ekleme: 26.07.2024 - 16:35 Güncelleme: 26.07.2024 - 16:45 / Editör: Ozge Selin
İzmir'de orman yangını! Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyorDikili ilçesi Çandarlı Mahallesi yakınlarındaki ormanda yangın çıktı. Yükselen dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 5 helikopter, 11 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 dozer ve 2 yer ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yaklaşık 15 dakika sonra, 14.35'te yapılan yangına müdahale havadan ve karadan sürüyor.



İzmir'de orman yangını! Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor