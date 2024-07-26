D-100’de kaza; otomobil önce önündeki araca sonra metrobüse çarptı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinin Fatih Mahallesi mevkii D-100 Karayolu üzerinde saat 12.00 sıralarında kaza meydana geldi. Otomobil ile Edirne istikametine doğru ilerleyen Mahmut Ş., bilinmeyen bir nedenle başka bir otomobile arkadan çarptı. Otomobil çarpmanın ve yerlerin kaygan olmasının da etkisiyle savrularak toplu taşıma yoluna girip metrobüse çarptı.hbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kolundan hafif yaralanan sürücü Mahmut Ş.'ye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Kaza nedeniyle oluşan trafik, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.