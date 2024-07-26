AKOM uyarmıştı... O bölgede şiddetli yağış başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 kenti 'turuncu', 10 kenti de 'sarı' kodla uyardı.Aralarında İstanbul ve Ankara'nın da olduğu 15 kentte gök gürültülü sağanak beklendiği duyuruldu. Meteoroloji'nin yanı sıra İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM da gök gürültülü sağanak yağışa karşı vatandaşları uyarılarda bulunarak hazırlıklı olunmasını istedi.Hem Meteoroloji hem de AKOM'un İstanbullulara yönelik uyarılarının ardından sabah saatleri itibarıyla megakentte yağış başladı.Aralıklı olarak sürecek yağmur, son günlerdeki aşırı sıcakları da düşürdü. 24-26 derece seviyelerine inen sıcaklığın ardından bunalan İstanbullular bir nebze de olsa serinledi.Gün içerisinde devam edecek yağışın ardından hafta sonuna doğru yine eski sıcaklıklara dönülecek.Pazar günü ise sıcaklık yeniden artacak.