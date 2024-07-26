AKOM uyarmıştı... O bölgede şiddetli yağış başladı
Hem Meteoroloji Genel Müdürlüğü hem de AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olması beklenen sağanak yağış başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 kenti 'turuncu', 10 kenti de 'sarı' kodla uyardı.
Aralarında İstanbul ve Ankara'nın da olduğu 15 kentte gök gürültülü sağanak beklendiği duyuruldu. Meteoroloji'nin yanı sıra İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM da gök gürültülü sağanak yağışa karşı vatandaşları uyarılarda bulunarak hazırlıklı olunmasını istedi.
Beklenen yağış başladı
Hem Meteoroloji hem de AKOM'un İstanbullulara yönelik uyarılarının ardından sabah saatleri itibarıyla megakentte yağış başladı.
Aralıklı olarak sürecek yağmur, son günlerdeki aşırı sıcakları da düşürdü. 24-26 derece seviyelerine inen sıcaklığın ardından bunalan İstanbullular bir nebze de olsa serinledi.
Sıcaklıklar pazar günü artacak
Gün içerisinde devam edecek yağışın ardından hafta sonuna doğru yine eski sıcaklıklara dönülecek.
Pazar günü ise sıcaklık yeniden artacak.
Aralarında İstanbul ve Ankara'nın da olduğu 15 kentte gök gürültülü sağanak beklendiği duyuruldu. Meteoroloji'nin yanı sıra İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM da gök gürültülü sağanak yağışa karşı vatandaşları uyarılarda bulunarak hazırlıklı olunmasını istedi.
Beklenen yağış başladı
Hem Meteoroloji hem de AKOM'un İstanbullulara yönelik uyarılarının ardından sabah saatleri itibarıyla megakentte yağış başladı.
Aralıklı olarak sürecek yağmur, son günlerdeki aşırı sıcakları da düşürdü. 24-26 derece seviyelerine inen sıcaklığın ardından bunalan İstanbullular bir nebze de olsa serinledi.
Sıcaklıklar pazar günü artacak
Gün içerisinde devam edecek yağışın ardından hafta sonuna doğru yine eski sıcaklıklara dönülecek.
Pazar günü ise sıcaklık yeniden artacak.