Terör örgütü lehine slogan atan 10 şüpheli tutuklandı

Mersin'de, terör örgütü elebaşı lehine slogan atılması olayıyla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç şunları kaydetti:Mersin'de, terör örgütü elebaşı lehine slogan atılması olayıyla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır.Milli birlik ve beraberliğimizi hedef alan hiçbir girişime asla müsaade edilmeyecektir.