Soykırımcı Netanyahu ABD Kongresi'nde alkışlarla karşılandı

Terör devleti İsrail'in Başbakanı Netanyahu, Cumhuriyetçi ve Demokrat liderlerin 'onur konuğu' davetini kabul ederek ABD Kongresi'nde konuşma yapmak üzere ülkeye gitti.Soykırımcı Netanyahu, giriş yaptığı kongre salonunda alkışlarla karşılandı.Netanyahu, soykırıma verdiği destekten ötürü ABD Başkanı Joe Biden'a da, 'Başkan Biden'a gururlu bir Siyonist olduğu için teşekkür ediyorum' diyerek hürmet gösterdi.TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ABD'deki utanç veren görüntülere tepki gösterdi. X hesabından açıklama yapan Kurtulmuş,'Uluslararası mahkemelerde yargılanan bir katliamcıyı, insan hakları, demokrasi, adalet namına insanlığın ne kadar kazanımı varsa tümünü ayaklar altına alarak 'ayakta alkışlayan' topluluk, bu katliamın ortakları olarak insanlığın hafızasına kazınmıştır. Yazıklar olsun size' dedi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise Filistin halkının yanında olmaya devam edeceklerini belirterek şunları kaydetti:Gazze'de soykırım yapmak suçundan Uluslararası Adalet Divanı önünde sanık bir yöneticinin ABD Kongresinde gördüğü utandırıcı teveccüh, insani değerler, uluslararası hukuk ve demokrasinin geleceği bakımından endişe vericidir. Lobiler ve hakim medya kanalları ile oluşturulan algılar karşısında, insanlığın sağduyusu ve hakikatin gücü en büyük dayanağımızdır. Dünyanın tüm erdemli kişileri ve yönetimleri ile birlikte; insani hukukun, mazlum ve işgal altında olan Filistin halkının yanında olmaya, herkes için adaleti ve barışı savunmaya devam edeceğiz.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde konuşmasına ilişkin, 'Tarih, zalimlerin zulmünü de çocuk katili zalimleri alkışlayanları da asla unutmayacak.' değerlendirmesinde bulundu.Bakan Yerlikaya, Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde konuşmasına ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:'Tarih, zalimlerin zulmünü de çocuk katili zalimleri alkışlayanları da asla unutmayacak. Bugün yaşananlar insanlık adına utanç verici bir tablodur. Biz mazlumların, masumların, Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.'ABD Kongresi'ne hitap eden İsrail Başbakanı Netanyahu'ya yönelik Washington'daki protestolarda polis ile göstericiler karşı karşıya geldi.Sabah saatlerinden itibaren Washington'ın çeşitli yerlerinde devam eden Netanyahu karşıtı gösteriler, Kongre binası çevresinde öğleden sonra da devam etti.İsrail Başbakanı Netanyahu'nun konuşmasını yaptığı Kongre binasının kuzey kanadında toplanan yüzlerce gösterici, Netanyahu ve ABD Başkanı Joe Biden aleyhinde slogan attı.Polis ile göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşanırken çok sayıda gösterici polis tarafından gözaltına alındı.