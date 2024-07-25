Kritik MGK iki ay sonra yeniden toplanıyor! İşte masadaki önemli başlıklar

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu yıl 4'üncü kez yine yoğun gündemle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak.Kritik MGK'da, terörle mücadele, Suriye ve Yunanistan normalleşme süreci ile beraber küresel ve bölgesel gelişmelerin değerlendirileceği toplantıda Rusya-Ukrayna Savaşı ve Kafkasya'da son durum görüşülecek.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Yazın Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi kalıcı olarak çözüme kavuşturacağız' açıklamasının ardından, öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlarla terörün nefesi kesiliyor.Terörle mücadelede genişleme doktrini kapsamında atılan adımların çıktıları MGK'da masada olacak.Irak hükümetinin resmi yazışmalarda PKK için 'yasaklı örgüt' ifadesi kullanılması talimatı vermesi dahil Irak ile gerçekleştirilen temaslar neticesinde terörle mücadele konusunda elde edilen kazanımlar görüşülecek.Terörle mücadelenin bir diğer önemli ayağı olan Suriye'deki operasyonlar ve terör örgütü PKK/YPG/PYD'ye destek veren ülke ve yapılar değerlendirilecek.Diğer taraftan Suriye hükümeti ile normalleşme kapsamında atılabilecek adımlar ve sahadaki son durum masaya yatırılacak.İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, yaşanan insani dram ve bölgesel yayılma riski MGK toplantısının bir diğer önemli gündem maddesi olacak.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Filistin halkına yönelik insanlık suçuna varan eylemleri, Ankara'nın diplomatik çabaları ve krizin yayılmasının önüne geçmek için iki devletli çözüm perspektifinde kalıcı barış için uluslararası mecralara verilecek mesajlar değerlendirilecek.Mutlu Barış Harekatı'nın 50'nci yılı vesilesiyle KKTC'de gerçekleştirilen törenler öncesi ve sonrasında Yunan yetkililerden birbiri ardına gelen açıklamalar Ankara-Atina hattındaki normalleşme sürecini baltalamaya yönelik değerlendirmeler olarak değerlendirildi.MGK'da Doğu Akdeniz ve Yunanistan ile ilişkilerle ilgili fikir alışverişinde bulunulması bekleniyor.Rusya-Ukrayna Savaşı ve Kafkasya'da son durum da MGK'da masaya yatırılacak konulardan olacak. İki ülke arasında diyalog zemini ve savaşın gidişatı bölgesel gelişmeler bağlamında değerlendirilecek.Öte yandan Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sürecin de MGK'da ele alınacak başlıklardan olması öngörülüyor.