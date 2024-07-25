İzmir'deki akım faciasında yeni gelişme! İZSU Genel Müdürü gözaltına alındı

İzmir'de sağanak sırasında yolda elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmayla ilgili 6 şüpheli daha gözaltına alındı. Aralarında İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU'nun Genel Müdürü Gürkan Erdoğan'ın da bulunduğu 6 şüpheli savcılık kararı ile yakalandı. İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan'ın yanı sıra İZSU Genel Müdürü Yardımcısı Serdar Sadi, GDZ Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel, Metropol Bölge Müdürü Ali Arcan, Sistem İşletme ve Bakım Müdürü Ekrem Yıldırım, Operasyon Direktörü Sefa Pişkinleblebici gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.Sabah'ın haberine göre; İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sağanak yağıştan kaçarken sokak ortasında su birikintisine basınca elektrik akımına kapılarak ölen 2 kişi hakkında yürütülen soruşturma kapsamında görevlendirilen bilirkişi heyeti tarafından oluşturulan ön rapor tamamlandı ve o rapora ulaştı.Bilirkişi heyetinin olay yerinde çektiği videodaki konuşmalarda kısa devrenin zarar gören kablodan kaynaklı olduğu ifade edildi. Kaçağın olduğu kablonun mazgalın altına doğru gittiği görülürken, İZSU ekiplerinin daha önce yaptığı kazı çalışması sırasında kabloya zarar verdiği ortaya çıktı.Bilirkişi tarafından hazırlanan ön raporda M besleme devresine ait tek damarlı kablolardan birisinin yağmur tahliye mazgalı altına sıkışmış ve yalıtımın zedelenmiş durumda olduğu görüldü. Ölümlere neden olan arızanın M besleme devresindeki faz toprak arızasından kaynaklandığı anlaşıldı.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından atanan bilirkişi tarafından hazırlanan raporda bölgenin Gediz ve İzmir Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olduğu belirtilirken, inceleme öncesi ilk olarak elektrik hatlarının olay yerini kapsayan kablo yerleşim fotoğraflarının temin edildiği belirtildi.Olay yerinde Gediz A.Ş.'ye ait 3 adet alçak gerilim besleme devresinin bulunduğu ifade edilirken, devrelerin beslediği trafo merkezinde yalıtım direnci ölçümlerinin yapılmasına karar verildi.Alçak gerilim devresinin faz arası yalıtım direnci ölçümlerinde en küçük değer olan 142 kohm çıktı. F ve M kodlu alçak gerilim devrelerinin faz iletkenleri ile toprak arasındaki her iki devrede yapılan ölçüm değeri 0 khm olarak kayıtlara geçti.Bu durumda olay yerinden geçen F ve M besleme devrelerinin birer faz kablolarının yaşanılan olayın açık nedeni olabileceği ifade edildi. Söz konusu devreleri besleyen trafonun işletme topraklanması direncinin ölçümü 0,75 ohm olarak kaydedildi.Söz konusu kablolar üzerinden gerçekleşebilecek faz toprak arızalarında, arızayı temizleyecek aşırı akım koruma devre kesicilerinin manyetik açtırma ünitelerinin M kodlu devre kesici için 800 amper ve F kodlu devre kesici için 4000 amper oldukları, bu nedenle arızayı temizleyecek hassasiyete sahip olmadıkları belirlendi.Arızalı besleme devrelerinin arıza noktasını tespit etmeleri istendi. Test ekibi arıza noktasını tespit edemedi. Bunun üzerine olay yerinde kazı çalışması yapıldıM besleme devresine ait tek damarlı kablolardan birisinin yağmur tahliye mazgalı altına altında sıkışmış ve yalıtımın zedelenmiş durumda olduğu görüldü. F besleme devresine ait arızalı faz iletkenine olay yerinde rastlanmadı. Ölümlere neden olan arızanın M besleme devresindeki faz toprak arızasından kaynaklandığı anlaşıldı.Besleme devrelerine ait kabloların zemin yüzeyine göre gömülme derinlikleri ölçüldü. Kablo koruyucu boru altından ölçüldüğünde en derin noktalarda 45 cm, boru üstünden ölçüldüğünde 36 cm olduğu görüldü.Temasın olduğu noktada ise derinliği mazgalın kalınlığı kadar olduğu görüldü. Normalde sokaklarda 80 cm, koruyucu önlemler alındığında 60 cm derine gömülmesi gerekirken, kabloların derinliğinin yetersiz olduğu tespit edildi.Ayrıca kablo derinliğinin 15 cm düştüğü noktada, bu kadar küçük gömülme derinliğine neden olan etkenin, rögar kapağı bitişiğinden geçirilen beyaz renkli drenaj borusunun kabloları kapağa doğru yükseltmesi olarak tespit edildi.Ayrıca kablo koruyucu borunun bu bölümde iptal edildiği belirlendi.İZSU uygulamalarının sonucu bu durumun asli nedenlerinden biri olduğuna kanaat getirildi. Kabloların 36 ve 45 cm aralığındaki derinliğe gömülmüş olmasının da asli nedenlerinden biri olarak Gediz A.Ş. uygulamaları sonucunda yaşandığı raporda ifade edildi. Sonuç olarak her iki kurumun ihmalleri olduğu vurgulandı.Bilirkişi heyetinin olay yerinde çektiği videodaki konuşmalarda kısa devrenin zarar gören kablodan kaynaklı olduğu ifade edildi.Kaçağın olduğu kablonun mazgalın altına doğru gittiği görülürken, İZSU ekiplerinin daha önce yaptığı kazı çalışması sırasında kabloya zarar verdiği ortaya çıktı.