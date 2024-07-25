İstanbul'da yoldan çıkan İETT otobüsü kaza yaptı! Ekipler sevk edildi
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde İETT otobüsü, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonrası yol kenarındaki boşluğa düştü. Yolcular panikle dışarıya çıkarken, olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İstanbul'da Arnavutköy-Başakşehir hattında çalışan İETT otobüsü, sabah saatlerinde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonrası membaa mevkiinde yoldan çıkarak yol kenarındaki boşluğa düştü.
BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Yolcular büyük panikle dışarıya çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerin çalışması devam ediyor.