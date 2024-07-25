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İstanbul'da yoldan çıkan İETT otobüsü kaza yaptı! Ekipler sevk edildi

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde İETT otobüsü, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonrası yol kenarındaki boşluğa düştü. Yolcular panikle dışarıya çıkarken, olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul'da yoldan çıkan İETT otobüsü kaza yaptı! Ekipler sevk edildi
Ekleme: 25.07.2024 - 10:12 Güncelleme: 25.07.2024 - 10:27 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da yoldan çıkan İETT otobüsü kaza yaptı! Ekipler sevk edildi
İstanbul'da Arnavutköy-Başakşehir hattında çalışan İETT otobüsü, sabah saatlerinde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonrası membaa mevkiinde yoldan çıkarak yol kenarındaki boşluğa düştü.

İstanbul'da yoldan çıkan İETT otobüsü kaza yaptı! Ekipler sevk edildi

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yolcular büyük panikle dışarıya çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin çalışması devam ediyor.

İstanbul'da yoldan çıkan İETT otobüsü kaza yaptı! Ekipler sevk edildi