İstanbul'da yoldan çıkan İETT otobüsü kaza yaptı! Ekipler sevk edildi

İstanbul'da Arnavutköy-Başakşehir hattında çalışan İETT otobüsü, sabah saatlerinde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonrası membaa mevkiinde yoldan çıkarak yol kenarındaki boşluğa düştü.Yolcular büyük panikle dışarıya çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Ekiplerin çalışması devam ediyor.