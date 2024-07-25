Elon Musk şoke etti! Sosyal medyadan tepki yağdı!

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Washington DC'de ABD Kongresinde konuşma yaptı.Savaş suçlusu Netanyahu, konuşma yapmak üzere 'onur konuğu' olarak gittiği ABD Kongresi'nde alkışlarla karşılandı. Netanyahu'nun skandallar ve yalanlarla dolu konuşması, sık sık ayağa kalkan ve alkış tutan kongre üyeleri tarafından bölündü.Tesla, SpaceX ve X gibi şirketlerin sahibi ABD'li milyarder Elon Musk da Gazze'yi kan gölüne çevirip 40 binden fazla Filistinliyi katleden Netanyahu'nun konuşmasını ayakta izleyip alkışlayanlar arasındaydı.Elon Musk, bugün de İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Tesla Fabrikasını gezdirdi. Dünyaca ünlü milyardere sosyal medyadan tepki yağdı.