Çorum’da ambulans ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Kent merkezinde özel bir hastaneye ait ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.
Çorum'da Çevreyolu Bulvarı İlim Yayma Kavşağı'nda, hasta ve refakatçisini hastaneye götüren Mahmut Karakiraz idaresindeki ambulans ile Hüseyin Özkan idaresindeki otomobil kavşakta çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
6 kişi yaralandı
Kazada otomobil ve ambulans şoförü ile sağlık görevlileri Hediye Şen, Tahacan Sakıcı, hasta Fatma Tercanlı ve refakatçi Altın Demir yaralandı.
Tedavi altına alındılar
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından kentte bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı.
Soruşturma sürüyor
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
6 kişi yaralandı
Kazada otomobil ve ambulans şoförü ile sağlık görevlileri Hediye Şen, Tahacan Sakıcı, hasta Fatma Tercanlı ve refakatçi Altın Demir yaralandı.
Tedavi altına alındılar
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından kentte bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı.
Soruşturma sürüyor
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.