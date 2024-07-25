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Çorum’da ambulans ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Kent merkezinde özel bir hastaneye ait ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Ekleme: 25.07.2024 - 11:10 Güncelleme: 25.07.2024 - 11:14 / Editör: Ozge Selin
Çorum’da ambulans ile otomobil çarpıştı: 6 yaralıÇorum'da Çevreyolu Bulvarı İlim Yayma Kavşağı'nda, hasta ve refakatçisini hastaneye götüren Mahmut Karakiraz idaresindeki ambulans ile Hüseyin Özkan idaresindeki otomobil kavşakta çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çorum’da ambulans ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

6 kişi yaralandı

Kazada otomobil ve ambulans şoförü ile sağlık görevlileri Hediye Şen, Tahacan Sakıcı, hasta Fatma Tercanlı ve refakatçi Altın Demir yaralandı.

Tedavi altına alındılar

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından kentte bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Soruşturma sürüyor

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.